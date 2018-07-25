Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Горняк
Горняк
Отзывы о кинотеатре Горняк
Отзывы о кинотеатре Горняк
Иван Селезнёв
25 июля 2018, 04:32
Оценка
Отвратииельная организация показов фильмов. В погоне за большими деньгами они плюют на всех остальных. Что бы большая делигауия из школы посмотрела "Человека муравья и осу" они задерживают сеанс родителей с детьми "Монстры на каникулах 3". Советую, если не хотите ждать час и более, сходите в более хорошие кинотеатры Магадана.
25 июля 2018, 04:32
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
13 августа 2018, 17:26
в ответ на сообщение
Иван Селезнёв от 25 июля 2018, 04:32
Добрый день! Очень жаль :(
13 августа 2018, 17:26
0
0
Ответить
Андрей Галактионов
18 декабря 2022, 05:06
Оценка
Насегоняшний день пожалуй до сих пор остаётся на первом месте по качеству звука, сбалансированный со всеми частотами от низов до верхов такими как его снимали в оригинале. Остальные кинотеатры до сих пор не дотягивают даже на половину этого качества. Качество картинки так же на достойном уровне. Но везде где есть плюсы есть и минусы. Неужели за столько лет в зале нельзя поменять эти ужасные кресла ? Я делаю выбор всегда на качество которое хочу получить урезая комфорт. Но хотелось бы ещё сидеть с комфортом ))
18 декабря 2022, 05:06
0
0
Ответить
Уайт Медик-Рыбочка
10 ноября 2023, 11:13
КОГДА ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ
10 ноября 2023, 11:13
0
0
Ответить
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убойные каникулы
Отзывы
2009, Канада, комедия, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Авторизация по e-mail