Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Магадана Кинотеатры Горняк

Горняк

Магадан
Адрес
г. Магадан, ул. Ленина, 19
Показать на карте
Телефон

+7 (413) 262-24-06

Позвонить
Расписание
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр  «Горняк» является популярным местом отдыха среди магаданцев уже более 65 лет, находится в центре города по адресу: пр. Ленина, д.19. Здание было построено в 1948 году по типовому проекту, присущему сталинской эпохе. Именно в этом кинотеатре впервые в городе был открыт широкоформатный зал, где демонстрировались мировые премьеры.

В настоящее время в кинотеатре «Горняк» в Магадане имеется два зала. После реконструкции в кинозалах установлено цифровое и пленочное проекционное и звуковое оборудование, экраны со специальным «серебристым» покрытием, кондиционеры, комфортные кресла.

В репертуаре мировые премьеры и лучшие фильмы прошлых лет. В кинотеатре проводятся фестивали детского кино (сказки, мультфильмы), недели иностранного кино, фестивальные показы любительских фильмов о городе Магадане, творческие встречи, праздничные мероприятия, а также благотворительные показы.

Для посетителей работает гостеприимный бар «Минутка», в котором приятно отдыхать с друзьями.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Горняк» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
мало голосов Оцените
4 голоса
Расписание
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Горняк
6+6=2
6+6=2
Сегодня 1 сеанс
19:00 ...
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
16:50 ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
21:45 ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 2 сеанса
19:50 21:50 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Иван Селезнёв 25 июля 2018, 04:32
Отвратииельная организация показов фильмов. В погоне за большими деньгами они плюют на всех остальных. Что бы большая делигауия из школы посмотрела… Читать дальше…
Андрей Галактионов 18 декабря 2022, 05:06
Насегоняшний день пожалуй до сих пор остаётся на первом месте по качеству звука, сбалансированный со всеми частотами от низов до верхов такими как… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
4 голоса
Оцените
Скидки в кинотеатре
Многодетным семьям

Для детей из многодетных семей предоставляется скидка 20% на билеты.

Многодетным семьям
Коллективные заявки

При групповом посещении от 15 человек действует скидка 20% на билеты в кино.

Коллективные заявки
Детям

Для детей до 4 лет на фильмы в формате 2D билет в кино бесплатно без предоставления отдельного места.

Детям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Магадана

Фильмы в кинотеатре Горняк

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6+6=2
6+6=2 комедия, драма 2026, Россия
2D
19:00
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
16:50
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
21:45
Полное расписание и билеты
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
В Сети выбрали лучшую версию «Маугли» — «Союзмультфильм» остался не у дел: «От бандерлогов не по себе»
«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»
До этого в «Телохранителях» такого не было: в третьем сезоне герои окажутся далеко от столицы
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше