Кинотеатр «Горняк» является популярным местом отдыха среди магаданцев уже более 65 лет, находится в центре города по адресу: пр. Ленина, д.19. Здание было построено в 1948 году по типовому проекту, присущему сталинской эпохе. Именно в этом кинотеатре впервые в городе был открыт широкоформатный зал, где демонстрировались мировые премьеры.

В настоящее время в кинотеатре «Горняк» в Магадане имеется два зала. После реконструкции в кинозалах установлено цифровое и пленочное проекционное и звуковое оборудование, экраны со специальным «серебристым» покрытием, кондиционеры, комфортные кресла.

В репертуаре мировые премьеры и лучшие фильмы прошлых лет. В кинотеатре проводятся фестивали детского кино (сказки, мультфильмы), недели иностранного кино, фестивальные показы любительских фильмов о городе Магадане, творческие встречи, праздничные мероприятия, а также благотворительные показы.

Для посетителей работает гостеприимный бар «Минутка», в котором приятно отдыхать с друзьями.

