Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Магадана Кинотеатры Нагаевский

Нагаевский

Магадан
Адрес
г. Магадан, Новая, 31/10
Показать на карте
Телефон

+7 (413) 212-400 / касса

Позвонить

+7 (413) 212-500 / касса

Позвонить
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Нагаевский» в Магадане расположен в торгово-развлекательном центре по адресу: ул. Новая, д. 31/10.

В этом киноцентре три стильных зрительных зала, каждый из которых рассчитан на 64 места. Установлены удобные кресла, кондиционеры, для безопасности зрителей имеется подсветка ступеней и номеров ряда. Для кинопоказов в 2D и 3D форматах используется современное оборудование.
Основной репертуар — это новинки отечественного и зарубежного кино, популярные ленты прошлых лет. Премьерный день — четверг. Предусмотрены социальные скидки на билеты.
В здании комплекса «Нагаевский» также находится детский развлекательный комплекс, в котором детвора покататься на аттракционах, поиграть на транспортных стимуляторах и автоматах. Для взрослых посетителей имеется Боулинг-бар и русский бильярд.
Закуски и напитки продаются в кино-баре, расположенном в фойе кинотеатра.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Нагаевский»  онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Игровая зона
мало голосов Оцените
6 голосов
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Нагаевский
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 1 сеанс
16:55 от 350 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
20:40 от 400 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
23:15 от 400 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
15:35 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
6 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Нагаевский

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
16:55 от 350 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
20:40 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
23:15 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше