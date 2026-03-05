Кинотеатр «Нагаевский» в Магадане расположен в торгово-развлекательном центре по адресу: ул. Новая, д. 31/10.



В этом киноцентре три стильных зрительных зала, каждый из которых рассчитан на 64 места. Установлены удобные кресла, кондиционеры, для безопасности зрителей имеется подсветка ступеней и номеров ряда. Для кинопоказов в 2D и 3D форматах используется современное оборудование.

Основной репертуар — это новинки отечественного и зарубежного кино, популярные ленты прошлых лет. Премьерный день — четверг. Предусмотрены социальные скидки на билеты.

В здании комплекса «Нагаевский» также находится детский развлекательный комплекс, в котором детвора покататься на аттракционах, поиграть на транспортных стимуляторах и автоматах. Для взрослых посетителей имеется Боулинг-бар и русский бильярд.

Закуски и напитки продаются в кино-баре, расположенном в фойе кинотеатра.



На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Нагаевский» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.