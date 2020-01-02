Оповещения от Киноафиши
Радуга кино
Радуга кино
Отзывы о кинотеатре Радуга кино
Отзывы о кинотеатре Радуга кино
korshykov
2 января 2020, 08:44
Оценка
Второй зал. По центру вверху пятно на экране.
В целом хорошо. Сиденья удобные.
2 января 2020, 08:44
0
0
Ответить
Хиро Хамада
25 сентября 2020, 16:02
Оценка
Не соблюдаются даже простые санитарные нормы во время неблагоприятной короновирусноц обстановкой: зрителей пропускают на сеанс без масок, положенное расстояние не соблюдается - сажают на каждый ряд (не через ряд), очень приятно сидеть и чувствовать как кто-то тебе кашляет в затылок😠. И это только то что я сумел заметить за первый, и думаю последний показ после смягчения ограничений после самоизоляции. Не удивлюсь если будут и др нарушения.
Что касается самого показа: уровень чёрного низкий (сплошной серый цвет), при этом нарушается и вся цветовая гамма (цвета блеклые)
Поставил немного завышенную оценку только из-за приятных впечатлений, когда-то полученных при просмотре Выжевшего (но тут вероятно поразил сам фильм)
25 сентября 2020, 16:02
0
1
Ответить
