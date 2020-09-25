Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Магадана Кинотеатры Радуга кино

Радуга кино

Магадан
Адрес
г. Магадан, ул. Пролетарская, 66, ТЦ "Идея"
Показать на карте
Телефон

+7 (4132) 22-22-28 / бронирование

Позвонить
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Радуга кино» в Магадане — это одна из лучших киноплощадок города; распахнул свои двери для зрителей в декабре 2015 года. Находится на 4 этаже в ТЦ «Идея».

В кинотеатре три небольших комфортабельных зала с общей вместимостью 156 зрителей. Амфитеатром установлены удобные кресла, междурядья широкие, на последнем ряду VIP-места с уютными диванчиками на двоих. Для кинопоказов в формате Real 3D используется передовое кинооборудование: цифровые проекторы, 7-канальный звук, перфорированные экраны. При просмотре фильмов в формате 3D зрители пользуются специальными очками.

В фойе находится консешн-бар и уютное кафе; на стенах на интерактивных досках размещается информация о начале сеансов. Любители спецэффектов могут посетить 5D аттракцион. Этот кинотеатр является отличным местом досуга для жителей большого жилого массива.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Радуга кино» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Диваны
мало голосов Оцените
4 голоса
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Радуга кино
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
22:35 от 400 ₽ ...
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
18:20 от 400 ₽ ...
Крик 7
Крик 7
Сегодня 3 сеанса
18:50 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽ 23:15 от 400 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
21:15 от 400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Хиро Хамада 25 сентября 2020, 16:02
Не соблюдаются даже простые санитарные нормы во время неблагоприятной короновирусноц обстановкой: зрителей пропускают на сеанс без масок, положенное… Читать дальше…
korshykov 2 января 2020, 08:44
Второй зал. По центру вверху пятно на экране.
В целом хорошо. Сиденья удобные.
Отзывы Написать отзыв
4 голоса
Оцените
Скидки в кинотеатре
Бонусная программа

Для владельцев карт кинотеатра действует накопительная бонусная программа.

Владельцам карт
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Магадана

Фильмы в кинотеатре Радуга кино

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:35 от 400 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
18:20 от 400 ₽
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
18:50 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽ 23:15 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом
«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше