Кинотеатр «Радуга кино» в Магадане — это одна из лучших киноплощадок города; распахнул свои двери для зрителей в декабре 2015 года. Находится на 4 этаже в ТЦ «Идея».



В кинотеатре три небольших комфортабельных зала с общей вместимостью 156 зрителей. Амфитеатром установлены удобные кресла, междурядья широкие, на последнем ряду VIP-места с уютными диванчиками на двоих. Для кинопоказов в формате Real 3D используется передовое кинооборудование: цифровые проекторы, 7-канальный звук, перфорированные экраны. При просмотре фильмов в формате 3D зрители пользуются специальными очками.



В фойе находится консешн-бар и уютное кафе; на стенах на интерактивных досках размещается информация о начале сеансов. Любители спецэффектов могут посетить 5D аттракцион. Этот кинотеатр является отличным местом досуга для жителей большого жилого массива.



На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Радуга кино» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.