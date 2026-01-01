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Премьер зал: расписание сеансов и цены в Ливнах

Ливны
Ой! Кажется, у нас нет расписания для этой сети кинотеатров, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля
В июне лью на всходы моркови этот простой раствор — муха облетает грядку стороной, а урожай бьет рекорды
Всего 1 столовая ложка в омлет — и он не опустится, даже когда остынет: теперь каждое утро так делаю
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
Дороже «Начала», эпичнее «Интерстеллара»: Нолан впервые проболтался о главных секретах съемки «Одиссеи» – хейтерам ответить больше нечем
О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
«На султана без слез не взглянешь»: Хюррем и Сулейман снова вместе – вместо «Великолепного века 2» готовьтесь к «мылодраме»
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»
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