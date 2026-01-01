Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля
В июне лью на всходы моркови этот простой раствор — муха облетает грядку стороной, а урожай бьет рекорды
Всего 1 столовая ложка в омлет — и он не опустится, даже когда остынет: теперь каждое утро так делаю
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
Дороже «Начала», эпичнее «Интерстеллара»: Нолан впервые проболтался о главных секретах съемки «Одиссеи» – хейтерам ответить больше нечем
О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
«На султана без слез не взглянешь»: Хюррем и Сулейман снова вместе – вместо «Великолепного века 2» готовьтесь к «мылодраме»
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»
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