Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ливны, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Ливен
Кинотеатры
Октябрь
Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»
Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Зверолюция
анимация
2026, Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Обсессия
ужасы
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Школа магических зверей. Хранители чуда
приключения, семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 083-43-56
Позвонить
Кинотеатры рядом
3.3
км
Русь
ул. Мира, 180а
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Что повесить на окна балкона от палящего солнца: 5 проверенных способов сохранить прохладу и защитить мебель
Летом кипячу туалетную бумагу в кастрюле — и все, угощение на 3 дня готово: этот лайфхак оценили все соседи
В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц
«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века
Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)
Сразу после «Невского» включила этот мини-сериал с Паламарчуком — и на 4 часа выпала из реальности: теперь советую всем
14 лет назад этот сериал гремел на НТВ покруче, чем сейчас «Первый отдел» — и рейтинг 8,4 до сих пор при нем
До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем
В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)
«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667