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Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Холоп 3
Холоп 3 комедия, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком боевик, криминал, триллер 2006, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда приключения, семейный, фэнтези 2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 083-43-56 Позвонить
Кинотеатры рядом
3.3 км
Русь ул. Мира, 180а
5
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
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