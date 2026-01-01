Оповещения от Киноафиши
Новая тёща
Новая тёща
комедия, семейный 2025, Россия
0.0
Билеты
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези 2026, Россия
0.0
Билеты
Тюльпаны
Тюльпаны
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
К себе нежно
К себе нежно
мелодрама, комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Наследник
Наследник
комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
6.0
Билеты
Красавица
Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
7.0
Билеты
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
6.0
Билеты
