«Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента»

В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом

3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»

Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»

За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)

«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте

У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)

«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США

Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»

«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»