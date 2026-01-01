Оповещения от Киноафиши
Человек, который смеется
Человек, который смеется, 2026
Человек, который смеется, 2026
Сейчас фильм не показывают в кино
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
«Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента»
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
