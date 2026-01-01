Оповещения от Киноафиши
Ретро
г. Лесной, ул. Ленина, д.41
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
11:20
от 250 ₽
15:40
от 290 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
13:00
от 250 ₽
22:10
от 290 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
15:00
от 290 ₽
17:40
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
