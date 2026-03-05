Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Киноафиша Лесного
Кинотеатры
Ретро
Расписание сеансов кинотеатра «Ретро»
Расписание сеансов кинотеатра «Ретро»
Сегодня
5
5
Завтра
6
6
сб
7
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
19:30
от 290 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:30
от 200 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
19:50
от 290 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
21:50
от 290 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
15:00
от 290 ₽
17:40
от 290 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
17:10
от 290 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
13:00
от 250 ₽
22:10
от 290 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
11:20
от 250 ₽
15:40
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
