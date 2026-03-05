Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Ретро»

Расписание сеансов кинотеатра «Ретро»

К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
19:30 от 290 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:30 от 200 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
19:50 от 290 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
21:50 от 290 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
15:00 от 290 ₽ 17:40 от 290 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
17:10 от 290 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
13:00 от 250 ₽ 22:10 от 290 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
11:20 от 250 ₽ 15:40 от 290 ₽
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
