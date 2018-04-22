Кинотеатр Ретро входит в сеть «Премьер-зал», он относится к памятникам культуры советского периода, и уже свыше 50 лет является центром отдыха для жителей небольшого города Лесной.

В кинотеатре имеется два зала, оснащенных современным оборудованием, используется DOLBY 3D DIGITAL — эта система обеспечивает отличнейшее качество 3-мерного показа. Большой экран (его ширина 10 м) имеет специальное покрытие для повышения коэффициента светоотдачи. Общая вместимость кинозалов — 330 мест.

В кинотеатре «Ретро» в Екатеринбурге в городе Лесной проходят показы всех новинок российского проката. Здесь действуют различные программы: день низких цен, для пенсионеров — «Золотой возраст», два фильма по цене одного — «нон - стоп». Для посетителей кинотеатра имеется гостеприимное кафе «Стоп кадр».

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