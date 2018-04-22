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Киноафиша Лесного Кинотеатры Ретро

Ретро

Лесной
Адрес
г. Лесной, ул. Ленина, д.41
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Телефон

+7 953 050-55-35 / касса

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Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр Ретро входит в сеть «Премьер-зал», он относится к памятникам культуры советского периода, и уже свыше 50 лет является центром отдыха для жителей небольшого города Лесной.

В кинотеатре имеется два зала, оснащенных современным оборудованием, используется DOLBY 3D DIGITAL — эта система обеспечивает отличнейшее качество 3-мерного показа. Большой экран (его ширина 10 м) имеет специальное покрытие для повышения коэффициента светоотдачи. Общая вместимость кинозалов — 330 мест.

В кинотеатре «Ретро» в Екатеринбурге в городе Лесной проходят показы всех новинок российского проката. Здесь действуют различные программы: день низких цен, для пенсионеров — «Золотой возраст», два фильма по цене одного — «нон - стоп». Для посетителей кинотеатра имеется гостеприимное кафе «Стоп кадр».

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр Ретро онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Ретро
Край чудес
Край чудес
Сегодня 2 сеанса
13:30 от 320 ₽ 16:10 от 320 ₽ ...
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
Сегодня 1 сеанс
14:30 от 320 ₽ ...
Между нами, девочками
Между нами, девочками
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 320 ₽ ...
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
Сегодня 1 сеанс
15:20 от 320 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Альбина Гумерова 22 апреля 2018, 08:35
Здравствуйте! почему бы не сделать дневные сеансы в будние дни!??молодые мамочки не могут посмотреть фильмы ни в выходные ни в будни(
Татьяна Казацкая 19 мая 2018, 08:53
Здравствуйте почему в водные дни нет мультфильмов , дети учатся а выходные
нет сеансов .
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Фильмы в кинотеатре Ретро

Сегодня 13 Завтра 14 вт 15 ср 16 вт 22 вт 29
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
13:30 от 320 ₽ 16:10 от 320 ₽
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия
2D
14:30 от 320 ₽
Между нами, девочками
Между нами, девочками комедия 2026, Россия
2D
19:30 от 320 ₽
Полное расписание и билеты
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Восставший
Восставший
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
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