Фильмы
Марсупилами. Пушистый круиз
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Куйбышеве
15 марта 2026
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 15 марта 2026 в Куйбышеве
Завтра
14
вс
15
Как купить билеты на сеанс фильма «Марсупилами. Пушистый круиз»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
ДК им В.В.Куйбышева
г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
2D
21:00
от 270 ₽
Кинозал РДК
г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
2D
19:15
от 270 ₽
