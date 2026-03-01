Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Куйбышеве 14 марта 2026

Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 14 марта 2026 в Куйбышеве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ДК им В.В.Куйбышева г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
2D
21:00 от 270 ₽
Кинозал РДК г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
2D
19:15 от 270 ₽
