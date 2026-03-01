Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Марсупилами. Пушистый круиз Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Куйбышеве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Марсупилами. Пушистый круиз»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ДК им В.В.Куйбышева г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
2D
21:00 от 270 ₽
Кинозал РДК г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
2D
19:15 от 270 ₽
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Жемчуг
2025, Россия, драма
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
