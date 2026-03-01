Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2»
1
Фильмы
Марсупилами. Пушистый круиз
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Куйбышеве
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Куйбышеве
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Завтра
14
вс
15
г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
2D
21:00
от 270 ₽
Кинозал РДК
г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
2D
19:15
от 270 ₽
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
