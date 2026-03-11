Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Куйбышеве
14 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 14 марта 2026 в Куйбышеве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ДК им В.В.Куйбышева
г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
2D
11:30
от 250 ₽
Кинозал РДК
г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
2D
10:00
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
