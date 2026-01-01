Даже вопросы про Крым так не отпугивают мошенников: простой, но рабочий метод борьбы от эксперта по кибербезопасности

Скажите «прощай» туалетной бумаге — она пережиток прошлого: её замена в 10 раз эффективнее. В Европе вовсю используют, а мы только начинаем

Гости молчат из вежливости, но хотят крикнуть, что это «лютый колхоз!»: 5 деталей в интерьере, которые говорят о плохом вкусе

Почему хоббиты никогда не носили обувь: оказывается, Толкин спрятал ответ в книге, но миллионы фанатов его даже не заметили

«Ликвидация», конечно, вне конкуренции, но у Машкова минимум 12 ролей не хуже: угадаете 5 без ошибок и подсказок? (тест)

Любители советского кино, этот тест для вас: вспомните 5 фильмов по летним кадрам

«Дети к этому идут всю свою жизнь»: Цискаридзе зовет россиян на «последний звонок» своих талантливых учениц-балерин

Если вы в восторге от «Метода», «Фишера» и «Чикатило», добавьте эти 5 сериалов в список на ближайшие выходные — жутко интересно

«Игра престолов», конечно, хороша, но есть еще 7 фэнтези-сериалов с не менее впечатляющими мирами

«Ликвидация», конечно, хороший сериал, но даже в нем нашелся ляп: многие его не замечают, а вот моряки – на раз-два