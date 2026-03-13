Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Куйбышеве
14 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 14 марта 2026 в Куйбышеве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ДК им В.В.Куйбышева
г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
2D
17:00
от 250 ₽
Кинозал РДК
г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
2D
11:45
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
