Фильмы
Жемчуг
Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Куйбышеве
14 марта 2026
Расписание сеансов Жемчуг, 14 марта 2026 в Куйбышеве
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
2D
13:40
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
