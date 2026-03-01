Оповещения от Киноафиши
Жемчуг
Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Куйбышеве
12 марта 2026
Расписание сеансов Жемчуг, 12 марта 2026 в Куйбышеве
О фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Жемчуг»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал РДК
г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
2D
13:40
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
