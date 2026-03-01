Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Жемчуг Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Куйбышеве 12 марта 2026

Расписание сеансов Жемчуг, 12 марта 2026 в Куйбышеве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Жемчуг»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал РДК г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
2D
13:40 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
