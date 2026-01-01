Оповещения от Киноафиши
Новая тёща
Новая тёща Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный 2025, Россия
0.0
Билеты
Тюльпаны
Тюльпаны Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Наследник
Наследник Глен Пауэлл берется устранить своих конкурентов в борьбе за огромное наследство
комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
6.0
Билеты
Человек, который смеется
Человек, который смеется Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного Молодой блогер переносится в военное прошлое и попадает во временную петлю
военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
8.0
Билеты
