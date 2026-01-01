Рейтинг кинотеатров Куйбышева

Оповещения от Киноафиши
Кинозал РДК
ул. Краскома, 3
2
ДК им В.В.Куйбышева
ул. Партизанская, 95
Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»?
Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии
Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
