ДК им В.В.Куйбышева
г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
13:30
от 250 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
15:25
от 250 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:30
от 250 ₽
Еще 2 фильма
Кинозал РДК
г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
20:00
от 270 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
