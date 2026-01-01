Оповещения от Киноафиши
Центр Кино: расписание сеансов и цены в Куйбышеве

Куйбышев
ДК им В.В.Куйбышева г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
13:30 от 250 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
15:25 от 250 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:30 от 250 ₽
Еще 2 фильма
Кинозал РДК г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
20:00 от 270 ₽
