Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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Кинозал РДК
ул. Краскома, 3
1.9 км
ДК им В.В.Куйбышева
ул. Партизанская, 95
1.9 км
Континент
ул. Калинина, 5
11.2 км
Модерн
ул. Ульяновская, 70
11.7 км
Созвездие
Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. Советская, 120
100 км
Сибирь
ул. Розы Люксембург, 7
136 км
Чистоозерный
р.п. Чистоозёрное, ул. Покрышкина, 12
138 км
Родина
ул. Ленина, 94
150 км
КиноГалактика
с. Баган, ул. Максима Горького, 30
156 км
Краснозерский Дом культуры
Новосибирская обл., п.г.т. Краснозерское, ул. Советская, 2
175 км
Космос
ул. Октябрьская, 1
192 км
Родина
Омская обл., село Нижняя Омка, ул. Кооперативная, 9
213 км
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