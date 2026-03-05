Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Куйбышев, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Куйбышева
Кинотеатры
ДК им В.В.Куйбышева
Расписание сеансов кинотеатра «ДК им В.В.Куйбышева»
Расписание сеансов кинотеатра «ДК им В.В.Куйбышева»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
21:20
от 270 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:30
от 250 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
15:25
от 250 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
19:30
от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
13:30
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом
Эта угроза в Вестеросе — страшнее драконов и Короля Ночи: жаль, что в «Игре престолов» про нее мало рассказали
Среди кучи бесполезных продолжений этот спин-офф — идеален: его оценили не только фанаты «Пацанов»
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667