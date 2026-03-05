Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Куйбышева Кинотеатры ДК им В.В.Куйбышева Расписание сеансов кинотеатра «ДК им В.В.Куйбышева»

Расписание сеансов кинотеатра «ДК им В.В.Куйбышева»

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
21:20 от 270 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:30 от 250 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
15:25 от 250 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
19:30 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
13:30 от 250 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом
Эта угроза в Вестеросе — страшнее драконов и Короля Ночи: жаль, что в «Игре престолов» про нее мало рассказали
Среди кучи бесполезных продолжений этот спин-офф — идеален: его оценили не только фанаты «Пацанов»
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше