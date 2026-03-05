Оповещения от Киноафиши
ДК им В.В.Куйбышева

ДК им В.В.Куйбышева

Куйбышев
Адрес
г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
Телефон

+7 (913) 384-08-82

Билеты от 250 ₽
Сеть

Центр Кино
мало голосов Оцените
2 голоса
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре ДК им В.В.Куйбышева
Наследник
Наследник
Сегодня 1 сеанс
21:20 от 270 ₽ ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
17:30 от 250 ₽ ...
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
15:25 от 250 ₽ ...
Тюльпаны
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 250 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
2 голоса
Фильмы в кинотеатре ДК им В.В.Куйбышева

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
21:20 от 270 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:30 от 250 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
15:25 от 250 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
