Киноафиша Куйбышева
Кинотеатры
ДК им В.В.Куйбышева
ДК им В.В.Куйбышева
Куйбышев
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
Показать на карте
Телефон
+7 (913) 384-08-82
Позвонить
Билеты от 250 ₽
В избранное
Уже в избранном
Сеть
Центр Кино
мало голосов
Оцените
2
голоса
Билеты от 250 ₽
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре ДК им В.В.Куйбышева
Наследник
Сегодня 1 сеанс
21:20
от 270 ₽
...
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
17:30
от 250 ₽
...
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
15:25
от 250 ₽
...
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
19:30
от 250 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 250 ₽
Завтра
от 250 ₽
7 марта
от 250 ₽
8 марта
от 250 ₽
9 марта
от 250 ₽
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
2
голоса
Оцените
Фильмы в кинотеатре ДК им В.В.Куйбышева
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
21:20
от 270 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:30
от 250 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
15:25
от 250 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
