Кинотеатры
Кинотеатры
Кинозал РДК
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал РДК»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал РДК»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
20:00
от 270 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
