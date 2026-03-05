Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Киноафиша Куйбышева
Кинотеатры
Кинозал РДК
Кинозал РДК
Куйбышев
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
Показать на карте
Телефон
+7 (38362) 50-970
Позвонить
Расписание сеансов
в кинотеатре Кинозал РДК
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
20:00
от 270 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 270 ₽
Завтра
от 250 ₽
7 марта
от 250 ₽
8 марта
от 250 ₽
9 марта
от 250 ₽
Фильмы в кинотеатре Кинозал РДК
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
20:00
от 270 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
