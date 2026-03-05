Оповещения от Киноафиши
Кинозал РДК

Кинозал РДК

Куйбышев
Адрес
г. Куйбышев, ул. Краскома, 3
Телефон

+7 (38362) 50-970

Билеты от 270 ₽
Сеть

Центр Кино
Билеты от 270 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Кинозал РДК
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 270 ₽
Полное расписание и билеты

Фильмы в кинотеатре Кинозал РДК

Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
20:00 от 270 ₽
Полное расписание и билеты
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
