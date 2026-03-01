Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле, 2025 в Курске 31 марта 2026

Расписание сеансов TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле, 31 марта 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
вт 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00 от 500 ₽
