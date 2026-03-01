Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Курске 12 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 12 марта 2026 в Курске

5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:10 от 340 ₽ 18:20 от 390 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
15:45 от 200 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:15 от 380 ₽ 12:35 от 380 ₽ 16:50 от 380 ₽ 21:05 от 430 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 300 ₽ 18:10 от 330 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:40 от 220 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:45
Новая тёща
Царевна-лягушка 2
Аватар: Пламя и пепел
Сказка о царе Салтане
Тюльпаны
К себе нежно
Наследник
Красавица
Грозовой перевал
Крик 7
Малыш
Горничная
