Фильмы
Тюльпаны
12 марта 2026
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:10
от 340 ₽
18:20
от 390 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
15:45
от 200 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:15
от 380 ₽
12:35
от 380 ₽
16:50
от 380 ₽
21:05
от 430 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 300 ₽
18:10
от 330 ₽
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:40
от 220 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:45
