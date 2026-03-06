Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Курске
11 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 11 марта 2026 в Курске
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:30
от 290 ₽
14:20
от 340 ₽
18:10
от 390 ₽
22:00
от 390 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
18:05
от 200 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 250 ₽
14:30
от 260 ₽
19:20
от 270 ₽
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:55
от 220 ₽
22:35
от 260 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
18:05
от 200 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
18:05
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
17:15
от 180 ₽
