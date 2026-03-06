Оповещения от Киноафиши
«Охота за тенью»
1
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Курске
10 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 10 марта 2026 в Курске
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:30
от 240 ₽
14:20
от 290 ₽
18:10
от 340 ₽
22:00
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
18:30
от 200 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:25
от 380 ₽
14:50
от 450 ₽
16:40
от 380 ₽
20:55
от 430 ₽
22:50
от 430 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:50
от 260 ₽
16:40
от 260 ₽
19:20
от 270 ₽
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:55
от 220 ₽
22:35
от 260 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
18:05
от 200 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
18:05
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
17:15
от 180 ₽
