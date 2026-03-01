Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Курске
7 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 7 марта 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
18:05
от 220 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:25
от 430 ₽
14:50
от 500 ₽
16:40
от 430 ₽
20:55
от 480 ₽
22:50
от 480 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:50
от 370 ₽
16:40
от 370 ₽
19:20
от 380 ₽
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:55
от 240 ₽
22:35
от 280 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
18:05
от 220 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
18:05
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
17:15
от 200 ₽
