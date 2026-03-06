Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Тюльпаны, 6 марта 2026 в Курске

5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:30 от 290 ₽ 14:20 от 340 ₽ 18:10 от 390 ₽ 22:00 от 390 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
18:30 от 210 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:25 от 430 ₽ 15:05 от 500 ₽ 16:40 от 430 ₽ 20:55 от 480 ₽ 22:50 от 480 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:50 от 320 ₽ 16:40 от 320 ₽ 19:20 от 330 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:55 от 220 ₽ 22:35 от 260 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
18:05 от 200 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
18:05
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
17:15 от 180 ₽
