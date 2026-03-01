Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Курске 5 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 5 марта 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
18:05 от 210 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:25 от 380 ₽ 14:50 от 450 ₽ 16:40 от 380 ₽ 20:55 от 430 ₽ 22:50 от 430 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:50 от 320 ₽ 16:40 от 320 ₽ 19:20 от 330 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:55 от 220 ₽ 22:35 от 260 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
18:05 от 200 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
17:00
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
17:15 от 180 ₽
