Фильмы
Спасти бессмертного
2 марта 2026
Кинотеатр
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
17:50
от 200 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:40
от 250 ₽
18:20
от 270 ₽
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
19:20
от 240 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
18:20
от 200 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
18:20
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
19:35
от 180 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
