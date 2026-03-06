Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Курске 11 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Курске

Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
12:10 от 190 ₽ 16:10 от 200 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 350 ₽ 10:40 от 350 ₽ 11:50 от 360 ₽ 12:50 от 360 ₽ 14:00 от 360 ₽ 15:00 от 360 ₽ 16:10 от 360 ₽ 17:10 от 360 ₽ 18:20 от 370 ₽ 20:30 от 370 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 от 200 ₽ 13:05 от 220 ₽ 15:00 от 220 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00 от 150 ₽ 14:10 от 150 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00 14:10
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00 от 150 ₽ 13:15 от 150 ₽ 15:15 от 150 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться
Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko
От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта
Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта
Рвала на себе волосы, называла горем: печальная цитата Раневской проясняет, почему она презирала праздник 8 марта
Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями
Американцы 25 лет не могут понять, в чем сила, но «Брата 2» смотрят каждый год: «Русские его считают низкопробным»
Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)
«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)
«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»
