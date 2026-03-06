Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Курске 9 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 9 марта 2026 в Курске

Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
12:10 от 210 ₽ 16:10 от 220 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00 от 340 ₽ 10:50 от 380 ₽ 12:00 от 380 ₽ 12:50 от 450 ₽ 14:00 от 380 ₽ 16:00 от 380 ₽ 18:00 от 430 ₽ 19:20 от 430 ₽ 20:00 от 430 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 450 ₽ 10:40 от 450 ₽ 11:50 от 470 ₽ 12:50 от 470 ₽ 14:00 от 470 ₽ 15:00 от 470 ₽ 16:10 от 470 ₽ 17:10 от 470 ₽ 18:20 от 480 ₽ 20:30 от 480 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 от 220 ₽ 13:05 от 240 ₽ 15:00 от 240 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:15 от 390 ₽ 12:35 от 520 ₽ 13:50 от 520 ₽ 14:30 от 450 ₽ 16:45 от 520 ₽ 18:40 от 500 ₽ 20:25 от 570 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00 от 180 ₽ 14:10 от 180 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00 14:10
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00 от 150 ₽ 13:15 от 150 ₽ 15:15 от 150 ₽
