Киноафиша Фильмы Человек, который смеется Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Курске 27 февраля 2026

Расписание сеансов Человек, который смеется, 27 февраля 2026 в Курске

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек, который смеется»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:20 от 290 ₽ 14:05 от 340 ₽ 17:40 от 390 ₽ 21:25 от 390 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:30 от 370 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:35 от 430 ₽ 14:05 от 500 ₽ 14:40 от 430 ₽ 18:00 от 550 ₽ 20:55 от 480 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:30 от 320 ₽ 17:10 от 320 ₽ 21:50 от 330 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:05 от 520 ₽ 16:00 от 450 ₽ 21:00 от 570 ₽
