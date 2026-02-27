Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гигант Расписание сеансов Гигант, 2025 в Курске

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
