Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Курске
4 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 4 марта 2026 в Курске
О фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:10
от 290 ₽
15:40
от 340 ₽
19:40
от 390 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
16:10
от 200 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00
от 260 ₽
16:00
от 260 ₽
20:00
от 270 ₽
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
17:35
от 240 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
18:05
от 290 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
16:35
от 200 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
16:20
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
17:50
от 180 ₽
