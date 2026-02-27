Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Курске
28 февраля 2026
Расписание сеансов Драники, 28 февраля 2026 в Курске
О фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:10
от 290 ₽
15:40
от 340 ₽
19:40
от 390 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
14:05
от 210 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:10
от 420 ₽
12:15
от 500 ₽
13:20
от 430 ₽
16:10
от 500 ₽
18:40
от 480 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00
от 370 ₽
16:00
от 370 ₽
20:00
от 380 ₽
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
17:35
от 260 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:55
от 390 ₽
15:05
от 450 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
16:35
от 220 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
16:35
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
17:50
от 200 ₽
