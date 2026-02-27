Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Курске 27 февраля 2026

Расписание сеансов Драники, 27 февраля 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:10 от 290 ₽ 15:40 от 340 ₽ 19:40 от 390 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
09:10 от 190 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:10 от 420 ₽ 12:00 от 500 ₽ 16:10 от 500 ₽ 18:40 от 480 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00 от 320 ₽ 16:00 от 320 ₽ 20:00 от 330 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
17:35 от 240 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
18:00 от 500 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
16:35 от 200 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
16:15
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
17:50 от 180 ₽
