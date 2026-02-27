Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Курске 1 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 1 марта 2026 в Курске

5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:20 от 340 ₽ 18:50 от 390 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:00 от 370 ₽ 20:30 от 380 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:25 от 570 ₽
