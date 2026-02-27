Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Кутюр
Кутюр
28 февраля 2026
Расписание сеансов Кутюр, 28 февраля 2026 в Курске
О фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
18:55
от 480 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
19:40
от 380 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
21:25
от 570 ₽
