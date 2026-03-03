Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Курске
4 марта 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 4 марта 2026 в Курске
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:50
от 290 ₽
16:40
от 390 ₽
21:30
от 390 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:40
от 360 ₽
16:30
от 360 ₽
19:20
от 370 ₽
22:00
от 370 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:45
от 290 ₽
14:20
от 290 ₽
17:00
от 290 ₽
19:40
от 290 ₽
22:20
от 290 ₽
