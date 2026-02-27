Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Курске 3 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 3 марта 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:00 от 240 ₽ 12:10 от 290 ₽ 14:20 от 290 ₽ 16:30 от 340 ₽ 18:40 от 340 ₽ 20:50 от 340 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00 от 180 ₽ 14:05 от 190 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00 от 340 ₽ 11:40 от 380 ₽ 12:20 от 380 ₽ 14:00 от 450 ₽ 14:40 от 380 ₽ 17:00 от 430 ₽ 19:20 от 430 ₽ 21:40 от 430 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 310 ₽ 13:20 от 310 ₽ 14:20 от 310 ₽ 15:40 от 310 ₽ 16:40 от 310 ₽ 18:00 от 310 ₽ 19:00 от 320 ₽ 20:20 от 320 ₽ 21:20 от 320 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 от 200 ₽ 11:10 от 200 ₽ 15:25 от 220 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:55 от 360 ₽ 12:10 от 470 ₽ 13:15 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:05 от 470 ₽ 17:00 от 520 ₽ 18:30 от 450 ₽ 19:25 от 520 ₽ 21:05 от 450 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00 от 150 ₽ 14:20 от 150 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00 14:20
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00 от 150 ₽ 11:15 от 150 ₽ 15:35 от 150 ₽
