Фильмы
Домовенок Кузя 2
Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 2026 в Курске
19 марта 2026
Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 19 марта 2026 в Курске
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:25
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
