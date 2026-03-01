Оповещения от Киноафиши
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Курске
11 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 11 марта 2026 в Курске
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
14:10
от 190 ₽
19:55
от 200 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:10
11:20
12:20
14:30
16:40
17:50
18:50
20:00
21:20
22:10
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
18:45
от 240 ₽
20:40
от 240 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
16:05
19:55
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
19:10
от 180 ₽
21:15
от 180 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
