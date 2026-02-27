Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Курске
4 марта 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 4 марта 2026 в Курске
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
16:45
от 390 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:50
от 200 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:10
от 260 ₽
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
21:20
от 240 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
20:20
от 200 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
20:15
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
21:35
от 180 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
