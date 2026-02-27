Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гуантанамера Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Курске 4 марта 2026

Расписание сеансов Гуантанамера, 4 марта 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
16:45 от 390 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:50 от 200 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:10 от 260 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
21:20 от 240 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
20:20 от 200 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
20:15
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
21:35 от 180 ₽
